A comunicarlo è stato direttamente il dg del Twente Paul Van der Kraan: la Uefa multato la società olandese per 55.000 euro per il lancio di oggetti, soprattutto bicchieri, durante la partita casalinga contro la Fiorentina valida per il playoff di ritorno di Conference League.

Una pesante sanzione che si va ad aggiungere alla precedente multa comminata al Twente in occasione della partita casalinga contro il Cucaricki.