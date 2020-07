Pescara e Cremonese si fanno avanti per un giovane difensore della Fiorentina

Secondo quanto riportato da TuttoC.com si sarebbero fatte avanti per Julián Illanes Pescara e Cremonese. Il difensore classe 1997 è di proprietà della Fiorentina e quest’anno ha giocato con la maglia dell’Avellino in Serie C collezionando 25 presenze e un gol. Il giovane difensore potrebbe così fare il salto di categoria passando dalla Serie C alla Serie B.

