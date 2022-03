Pessimismo per Bonaventura: Italiano non lo rischierà

Non arrivano aggiornamenti positivi sulle condizioni di Bonaventura in vista della partita di domenica contro l’Empoli. Il centrocampista della Fiorentina, anche nella giornata di ieri, ha continuato ad allenarsi a parte. Un segnale che la contusione al ginocchio rimediata contro il Bologna e già causa dell’assenza a San Siro non è stata ancora assorbita.

Mancano ancora quattro giorni alla partita contro la squadra di Andreazzoli, ma ormai sono tante le sedute differenziate svolte dalla mezzala viola per pensare che Italiano possa rischiarlo. Con Castrovilli sicuro di un post, l’altra maglia da titolare verrà assegnata ad uno tra Duncan e Maleh.