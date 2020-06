Pessina: “Capisco le esigenze della proprietà ma il Franchi non si può stravolgere”

La Repubblica riporta come giusto due giorni dopo la manifestazione dei tifosi viola, interviene il soprintendente Andrea Pessina: «Ho visto che Joe Barone ha detto o Campi o Franchi, noi ci auguriamo che possa essere il Franchi la scelta della Fiorentina. Devo però dire quanto alla demolizione delle curve che deve essere semmai molto parziale: il progetto deve prevedere un sacrificio contenuto, non può stravolgere il Franchi. Poi sta ai progettisti portarci delle ipotesi, noi siamo ben disponibili, capisco le esigenze della proprietà e non voglio dire che sia facile ma ognuno fa il suo e io devo tutelare le esigenze della conservazione, questa è l’unica strada possibile per restare lì al Franchi».

Parole da cui si intravede più un colpo di freno che un segno di apertura per le speranze di riscossa del Campo di Marte. Ma si vedrà. Va detto che Palazzo Vecchio non si arrende: conta nel Decreto semplificazione di luglio e nell’emendamento Pd che possa sbloccare i veti sul Franchi senza bisogno di ripescare piani B come Ridolfi o Castello.