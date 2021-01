Pessina: “Dobbiamo prendere la sfida del Franchi con lo spirito di Nervi: troppo facile radere al suolo per costruire. Io mi occupo solo di tutela”

Continua l’intervento del Soprintendente alle Belle Arti, Andrea Pessina, a margine della mostra su Pier Luigi Nervi.

Questo il suo pensiero: “Non mi posso sostituire all’amministrazione comunale, ma penso che il Comune abbia pensato a qualcosa. Anche perché se la Fiorentina fosse andata alla Mercafir, in ogni caso ci sarebbe stato il problema dello stadio. Non è un problema creato dalla Soprintendenza, questo sia chiaro. Le destinazioni delle aree all’interno della città sono un compito dell’amministrazione. Io mi occupo di tutela, punto e basta. Dobbiamo prendere questa sfida con lo stesso spirito di Nervi: è troppo facile radere al suolo per costruire. Adesso va trovato il modo per conservarlo in buona parte e allo stesso tempo renderlo funzionale alle esigenze della Fiorentina e della comunità. Su questa vicenda abbiamo fatto tantissime aperture, che sono state ripresa anche nel decreto del nostro direttore generale. Sì alla copertura, sì agli interventi per creare gli spazi commerciali, sì a realizzare delle opere sottoterra. Ci confronteremo con l’amministrazione, da parte nostra c’è massima disponibilità”.