Pessina: “Il fatto che abbiamo qualcosa da ridire sul progetto della Fiorentina non significa che il centro sportivo non si farà. Evidenziati aspetti che vanno rivisti”

E’ stata una giornata turbolenta quella di ieri. La notizia delle osservazioni fatte al progetto del nuovo centro sportivo della Fiorentina da parte della Soprintendenza, non hanno fatto altro che far entrare Andrea Pessina nel mirino di molti. “Il fatto che abbiamo qualcosa da ridire non significa che non si farà nulla“ la frase dello stesso Pessina viene riportata da La Nazione.

“Sono stati evidenziati aspetti che vanno rivisti – continua Pessina – ma si sta lavorando ad un punto di sintesi da trovare nell’arco dei prossimi giorni. Le esigenze di chi costruisce e di chi tutela il territorio vanno conciliate, anche perché c’è un vincolo paesaggistico che la Soprintendenza non può ignorare”.