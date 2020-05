Pessina: “La Fiorentina ha presentato un progetto che prevedeva la demolizione del 40% del Franchi ed era inaccettabile”

Il soprintendente ai beni architettonici e paesaggistici, Andrea Pessina, su La Repubblica, è stato interpellato sulle sorti dello stadio. Sull’argomento ha detto: “Ribadisco che la Soprintendenza auspica che la Fiorentina continui a giocare al Franchi. È un problema di progetto. L’unico a noi presentato prevedeva la demolizione del 40% del Franchi e non era accettabile. Nelle carte di Nervi però abbiamo verificato l’esistenza di una variante mai realizzata che prevedeva l’uso degli spazi sotto le curve: coperti con vetrate potrebbero ora ospitare negozi e ristoranti. Noi non facciamo i progettisti. Forse tanto il Comune, che già lo aveva in mente, quanto la Fiorentina, potrebbero ora pensare a un concorso internazionale di idee. Potrebbe essere la strada giusta”.