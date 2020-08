Pessina: “Mi auguro che il Parlamento rifletta bene sugli emendamenti. Non ho mai sentito un proprietario di una squadra di calcio dire che guadagna troppo; si spendo decine di milioni per i calciatori e poi…”

In un’intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, ha parlato così il Sovrintendente Pessina sulla questione STADIO e sul decreto Semplificazioni: “Mi auguro che il parlamento rifletta bene su entrambi gli emendamenti: si rischiaa un precedente pericoloso. Non è mai successo che i vincoli posti su beni culturali vengano indeboliti rispetto a necessità economiche, vere o presunte. Non ho mai sentito un proprietario di una squadra di calcio o di un’impresa dire che guadagna troppo. E se passa questo principio, qualsiasi richiesta su un bene vincolato potrebbe essere legato a ragioni economiche. Si pagano decine di milioni per i calciatori, e non si può spendere qualche decina di milioni per preservare la storia?”

