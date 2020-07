Pessina: “Nessun contrasto con la Fiorentina. Abbiamo individuato la strada per portare a termine il progetto della Fiorentina” VIDEO FN

Il Sovrintendente Pessina al termine dell’incontro avvenuto insieme ad una delegazione viola ed il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato così ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “E’ stata una riunione molto lunga e proficua che ha visto la partecipazione di tutti gli attori. Adesso comincerà la seconda parte che è quella che prevede il dialogo con i nostri tecnici. E’ stata una riunione positiva e abbiamo individuato la strada per portare il quanto prima a termine la realizzazione del centro sportivo della Fiorentina avendo anche come interesse la tutela dell’ambiente. Abbiamo avuto delle rassicurazioni da parte del Sindaco di Bagno a Ripoli, non c’è assolutamente nessun contrasto e abbiamo voluto chiamare anche Rocco Commisso negli Stati Uniti.

