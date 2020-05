Pessina: “Restyling? E’ necessario un equilibrio tra le esigenze della Fiorentina e il Franchi-monumento”

Andrea Pessina, soprintendente ai beni architettonici e paesaggistici di Firenze, ha parlato al TGR RAI Toscana del futuro dello Stadio Artemio Franchi. Ecco le sue parole: “Abbiamo ben chiaro il pericolo che il Franchi possa essere abbandonato e sarebbe come un corpo svuotato di un’anima. Uno stadio è bello che continui ad essere tale e la speranza è che la Fiorentina continui a giocare in quella che è stata da sempre la sua casa. Lo studio che ha portato il vincolo del Franchi ha permesso anche di ritrovare alcune idee progettuali che Pierluigi Nerdi non aveva realizzato. Tra queste, c’è anche l’ipotesi di chiudere parzialmente gli spazi che sono collocati sotto le curve. Ciò permetterebbe di ricavare una serie di spazi che potrebbero avere la destinazione più varia, anche quella commerciale. Va trovato un equilibrio tra l’edificio, che di fatto è un monumento dell’architettura di inizio Novecento, e le esigenze della Fiorentina. Se quelle commerciali diventano preponderanti al punto di voler cancellare una parte importante del Franchi, questo potrebbe diventare un problema”.