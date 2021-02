Pessina: “Se bisogna intervenire sul Franchi, serve chiaramente un ripensamento dell’area di Campo di Marte. C’è un perchè della gru agli Uffizi…”

Il Soprintendente delle Belle Arti di Firenze Andrea Pessina ha parlato così alla Commissione Cultura e Sport: “Se bisogna intervenire serve chiaramente un ripensamento dell’area di Campo di Marte. Tocca però al Comune decidere in quale metratura di area commerciale inserire nel nuovo Franchi, non alla Soprintendenza. Se non ci fosse spazio dentro o sotto lo stadio, potrebbero essere create negli spazi immediatamente vicini. La gru degli uffizi? Lì da 20 anni perché sono rimasti sempre e comunque aperti. Un conto è un cantiere in uno stadio vuoto, e anche questo va chiarito nei progetti sul Franchi. Non vogliamo che diventi una struttura abbandonata, ma è facile trovare in noi il capro espiatorio”.

