Pessina: “Una demolizione massiccia del Franchi non mi troverà mai d’accordo. Occorre cambiare il progetto”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, punta nuovamente sull’ipotesi di rilanciare il Franchi e trasformarlo per dare una casa moderna alla Fiorentina. Ma il soprintendente ai Beni archeologici, belle arti e paesaggio Andrea Pessina, non ci sente molto da quell’orecchio e conferma il no all’abbattimento delle curve: “Una demolizione massiccia non mi troverà mai d’accordo. Occorre cambiare il progetto”. Questa dichiarazione viene riportata stamani da La Repubblica.

1 1 vote Article Rating