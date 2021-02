Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato dell’interesse della Fiorentina per Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Torino e Roma. Il nuovo general manager giallorosso, Tiago Pinto, sta pensando sta pensando di portare nella Capitale una sua vecchia conoscenza al Benfica: si tratta di Pedro Ferreira, capo scout al Benfica dal 2009 dopo essere entrato nel club portoghese nel 2007 come assistent coach dell’Under 11.

Il suo posto nel club giallorosso è occupato oggi da Antonio Cavallo, che – come scrive Il Tempo – sarebbe pronto a ricongiungersi con Petrachi proprio alla Fiorentina. Naturalmente, qualora quest’ultimo sia scelto da Rocco Commisso come prossimo direttore sportivo della Viola.