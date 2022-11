Petrachi: “Italiano è stato la svolta per la Fiorentina. Fossi stato in Belotti…”

Questo pomeriggio l’ex direttore sportivo di Torino e Roma Gianluca Petrachi, durante un collegamento con Radio Bruno Toscana, ha commentato l’operato alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, oltre che ad analizzare la scelta di Belotti di andare alla Roma. Questo un estratto delle sue parole:

“Nonostante tutto quello che si vuol dire adesso la Serie A è al di sotto della Premier League, non per questo però vuol dre che non ci si possa divertire. Finora è stato un bel campionato, soprattutto inaspettato: il Napoli non era dato tra le favorite eppure è lì al vertice. La Fiorentina con la scelta dell’allenatore ha svoltato, la scelta di puntare su Italiano è stata vincente: fino a qualche stagione fa i viola stazionavano in una zona di classifica che non le competeva, con il suo arrivo in panchina c’è stata una netta inversione di rotta. Lui è senza dubbio uno dei migliori allenatori della scena italiana. Mi dispiace un po’ che uno come De Zerbi non sia qui, è veramente un peccato che abbia lasciato l’Italia.

Ha poi concluso parlando di Belotti, e commentando il suo passaggio in estate a Roma: “Se avessi dovuto consigliarlo gli avrei detto che Firenze poteva dargli subito quello che a Roma potrebbe dargli solo più avanti. Per la Fiorentina sarebbe stato un bel colpo, soprattutto per il problema viola del goal in questa stagione. Il ruolo del direttore è un po’ sparito, ce ne sono pochi in Serie A, se ne contano sulle dita della mano. Molti miei colleghi stanno lì, ma non determinano e non contano nel club”.