Petronelli fermato dalla traversa: Primavera della Fiorentina a secco nel primo test stagionale

Primo test per la Primavera della Fiorentina che finisce senza reti. La formazione allenata da Aquilani (nella foto) ha pareggiato per 0-0 in un’amichevole contro il Prato.

E’ stata dei viola l’occasione più ghiotta di tutta partita con Petronelli che al 29′ ha colpito una clamorosa traversa.

Nella ripresa per i gigliati opportunità avute prima da Milani e poi da Favasuli che però non sono riusciti a sorprendere il portiere avversario.

Così come la prima squadra, anche la Primavera è ancora in via di costruzione e dovrebbero arrivare altri elementi nei prossimi giorni.