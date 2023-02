Petrzhela: “Kokorin ha poca intelligenza, è colpa sua se ha seppellito la carriera. Ha avuto un dono da Dio, ma non l’ha saputo usare”

Vlastimil Petrzhela, ex capo allenatore dello Zenit ai tempi di Aleksandr Kokorin, ha parlato a RB Sport del giocatore russo ancora di proprietà della Fiorentina, utilizzando parole dure per descrivere il comportamento del suo ex giocatore:

“Kokorin è uno sciocco di talento, non so nemmeno cosa dire di lui. Kokorin è Kokorin, ha poca intelligenza. Ma non si può dire che sia un fallimento. È colpa sua se ha seppellito la sua carriera con le sue azioni, perché ha avuto un dono da Dio, ma non l’ha saputo usare“.