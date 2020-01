Pezzella: “A Bologna ho sbagliato io e ho sofferto tanto questa settimana. Oggi dovevamo solo vincere”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato nel dopo partita: “Ci voleva questa vittoria, per i tifosi e per il mister. Oggi abbiamo sofferto, non abbiamo fatto una grande partita ma avevamo tanto bisogno dei tre punti. Siamo giovani, non è facile gestire i momenti, specialmente dopo l’errore mio di Bologna. Dobbiamo lavorare con cattiveria e consapevolezza, pensiamo partita dopo partita.