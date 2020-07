Pezzella: “Abbiamo avuto alti e bassi ma il sacrificio non è mai mancato. Io, Badelj e Ribery siamo i leader della squadra”

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la vittoria con il Torino: “Nelle ultime due partite abbiamo dato continuità di rendimento, queste due vittorie ci hanno tolto un bel peso. Se la difesa va bene è merito di tutta la squadra, oggi tutti devono saper fare entrambe le fasi. Il gioco di squadra è fondamentale. Durante la stagione abbiamo fatto partite belle e altre rivedibili, ma il lavoro e il sacrificio non sono mai mancati da parte di tutto il club. Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite non sono una casualità, è questa la linea guida da seguire. Kouame? Non è stato facile per lui perché all’inizio si allenava da solo. Dopo la sosta si è unito al gruppo e si è subito ambientato. Non è facile rientrare dopo tanto tempo e lui l’ha fatto benissimo, siamo davvero contenti. Queste quattro partite che mancano vogliamo usarle per salire in classifica e per dare continuità di risultati. Io, Badelj e Ribery ci impegniamo per supportare i giovani, creare intorno a loro un ambiente sano per farli crescere tranquilli”.

