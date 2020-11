Pezzella: “Abbiamo sentito come una sconfitta il cambio dell’allenatore. Prandelli ha riportato entusiasmo”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato al sito ufficiale del club gigliato a due giorni dalla partita contro il Benevento.

Queste le sue parole: “Ho passato un periodo difficile, ma piano piano sto rientrando in campo e ritrovando le sensazioni migliori. Noi calciatori siamo abituati a giocare col dolore: se mi dicono che devo fermarmi provvedo, ma sennò se c’è da fare uno sforzo lo faccio senza problemi. Soprattutto quando ci sono momenti difficili e bisogna mandare dei messaggi ai compagni. Ci sono dei momenti in cui bisogna essere tranquilli e fermarsi un po’ per ripartire al 100%. Prandelli? Il mister ha riportato tanto entusiasmo, è una persona che conosce bene la città, il club e tutto quello che i tifosi vogliono dalla squadra. E lui cerca di trasmetterlo in tutti i piccoli momenti che abbiamo, anche se i tempi sono stretti ed è arrivato per la sosta della Nazionali. Il gruppo ha sentito come una sconfitta il cambio dell’allenatore: quando succedono queste cose, vuol dire che sono mancati i risultati e il gioco e siamo noi i responsabili. Ma soprattutto bisogna essere consapevoli che abbiamo fatto male: nonostante che l’impegno e la professionalità non siano mancati mai, nelle partite non siamo riusciti a trasmettere quanto provato in allenamento e la qualità di questo gruppo. Con la voglia e l’entusiasmo che ci trasmette il mister, proveremo ad uscire da questo momento difficile”.