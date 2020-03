Pezzella: “Auguri bella Firenze, grazie per farmi sentire a casa. Presto torneremo a sorridere”

In occasione del capodanno fiorentino che si celebra il 25 marzo per l’appunto, il capitano viola German Pezzella ha voluto lanciare, tramite Instagram il suo messaggio d’amore (e di speranza) alla città. Il difensore della Fiorentina ha scritto: “Auguri bella, grazie per farmi sentire a casa. Presto torneremo a sorridere”.

Il giocatore è stato uno dei tre gigliati a risultare positivo al test sul Coronavirus, ma il periodo di quarantena e i sintomi sono fortunatamente già terminati.

