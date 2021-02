Pezzella: “Ayala è sempre stato il mio giocatore preferito. Ecco cosa avrei fatto se non fossi diventato calciatore” VIDEO

Un’intervista a tu per tu con German Pezzella, che racconta un po’ di sé e di ciò che caratterizza le sue preferenze nella vita privata, a partire dal suo giocatore preferito: Roberto Fabian Ayala. Quindi il classico Asado, indicato come piatto preferito e l’ultima vacanza fatta, a New York, lo scorso Natale. Al di fuori del calcio invece una passione particolare per il basket, con l’idolo Kobe Bryant e l’ultimo libro letto di Phil Jackson, ex allenatore proprio di Bryant ai Lakers. Infine ciò che avrebbe fatto se non fosse diventato calciatore: “Avrei studiato biochimica”.

