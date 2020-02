Pezzella: “Che rammarico non aver raggiunto l’Europa il primo anno di Pioli. Ecco qual è stata la gara più bella sotto la sua gestione”

Intervistato da Tuttosport, il capitano della Fiorentina German Pezzella ha ricordato i momenti passati con l’ex tecnico Stefano Pioli: “Il rammarico più grande è non essere riusciti, il primo anno assieme, ad arrivare in Europa Facemmo un percorso incredibile, partendo con una squadra completamente rinnovata e molto giovane e nonostante le enormi difficoltà arrivammo a giocarci sul campo la qualificazione fino all’ultima giornata. Penso che ce la saremmo meritata ma purtroppo andò diversamente. Le gare più significative con Pioli? Ce ne sono tante come tante sono le emozioni vissute assieme. Ma se proprio ne devo scegliere una dico il 7-1 inflitto alla Roma. Fu davvero una grandissima partita che ci permise di raggiungere le semifinali di Coppa Italia”. Ma Pioli ha soprattutto lasciato il segno dal punto di vista umano, per come ha saputo fronteggiare i mari in tempesta. «Sono assolutamente certo che gli verrà riservata un’accoglienza magnifica – dice il capitano viola – Stefano è e rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi per il suo legame profondo con Firenze e per quello che ha saputo dare alla squadra ed alla città non solo in termini calcistici ma anche di umanità”.