Pezzella: “Con Iachini, impostazione difensiva diversa; è un tecnico maniacale. Rinnovo? Ne parleremo e decideremo il meglio. Amrabat fuoriclasse”

Intervistato dal Corriere Fiorentino, il difensore e capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato anche del reparto difensivo: “Con Iachini abbiamo avuto un’impostazione completamente diversa rispetto al passato: lui è maniacale nella cura di tutti i dettagli e ha lavorato a fondo dalle fondamenta, ovvero la fase difensiva. il ballottaggio in porta? Drago e Terracciano sono due ottimi portieri: con loro siamo in mani sicure. Amrabat? È un fuoriclasse assoluto. Rinnovo contrattuale? Ne parleremo e decideremo quello che sarà meglio per entrambi. Commisso? Il presidente è una grande persona. Ci tiene tantissimo alla squadra e a tutti noi. Non posso negare che la sua assenza prolungata e pensata tantissimo, perché averla accanto a noi è un valore aggiunto”.

