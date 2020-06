Pezzella: “Dobbiamo dare qualcosa in più per portare a casa i tre punti. Il Sassuolo una squadra di grandi giocatori”

German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola a proposito della partita contro il Sassuolo, in programma mercoledì alle 21.45 al Franchi. Queste le parole dell’argentino: “Abbiamo tante partite in poco tempo e c’è bisogno di punti e prestazioni. Dobbiamo affrontare le prossime gare con la testa giusta. Il Sassuolo è una squadra di grandi giocatori: in classifica sono appena sopra di noi, sarà una bella partita ma la dovremo affrontare con la testa giusta mettendo le cose buone fatte con la Lazio e qualcosa in più che ci sta mancando per cercare di portare a casa i tre punti”.

