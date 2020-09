Pezzella: “Dobbiamo iniziare questo campionato nello stesso modo in cui abbiamo finito quello scorso. La presenza di Commisso può essere la nostra forza”

Il difensore della Fiorentina German Pezzella, che oggi non partirà tra i titolari nella gara contro il Torino, commenta così a Sky Sport il ritorno del presidente viola Rocco Commisso a Firenze dopo tanti mesi: “Dopo il lockdown abbiamo fatto un bel percorso vincendo tante partite. Vogliamo riiniziare così. Abbiamo fatto tre acquisti che ci daranno tantissimo, dobbiamo comunque dare tutti un po’ di più. Commisso ci trasmette tanta energia, soprattutto questa settimana dopo tanti mesi in cui è stato lontano. E’ anche importante essere di nuovo insieme in questo momento: penso che la sua presenza con noi possa essere la nostra forza per arrivare più in alto possibile”.

