Pezzella e il supporto psicologico per la nuova quotidianità che dovranno vivere i calciatori

Una nuova quotidianità da vivere. Anche i calciatori dovranno abituarsi a fare i conti con una nuova realtà alla ripresa della loro attività che molto probabilmente sarà fatta solo di allenamenti, centro sportivo, e ritiro in un luogo praticamente isolato dal resto del mondo. In questo senso il capitano della Fiorentina, German Pezzella si è già portato avanti con il lavoro, trovando uno psicologo dello sport che possa aiutarlo nella programmazione giornaliera. Un tipo di supporto che potrebbe essere adottato anche dalle società calcistiche e non solo dai singoli.