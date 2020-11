Pezzella e la mancata convocazione con l’Albiceleste: Il capitano ancora in dubbio per Parma

Il Commissario Tecnico della Nazionale Argentina Scaloni per i prossimi impegni dell’Albiceleste ha convocato il difensore viola Martinez Quarta ma non il capitano della Fiorentina German Pezzella e i “sintomi” in vista di Parma si fanno sempre più chiari. A causa del tribolato infortunio alla caviglia (che è stata ripulita giorni fa) il numero 20 viola ancora non è al meglio e anche dall’Argentina, non hanno voluto forzare i tempi con Pezzella che difficilmente sarà in campo anche contro il Parma…

