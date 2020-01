Pezzella e quella passeggiata in fuorigioco che inficia l’azione di Boateng. La Spal protesta per il contatto sul gol, ma Doveri ha ragione

Fiorentina-Spal, ultima giornata del girone di andata è stata diretta da Danilo Doveri di Roma, gli assistenti Baccini e Bresmes, Di Paolo il VAR.

Inizio di gara con pochissimi spunti di rilievo ma al 6′ la Fiorentina va in rete con Boateng: viene però segnalato fuorigioco, il VAR toglie ogni dubbio in quanto è Pezzella che all’inizio dell’azione è in netta posizione di offside, quindi giusto annullare. Al 38′ prima ammonizione della gara proprio per il capitano viola che atterra Di Francesco.

Si passa alla ripresa con la gara che presenta lo stesso leitmotiv del primo tempo; manca un giallo a Felipe falloso su Vlahovic al minuto 67, mentre è meritatissimo quello a Murgia che trattiene platealmente Castrovilli. All’82’ la Fiorentina sblocca la gara con Pezzella che salta più alto di tutti batte a rete di testa. Proteste vibranti nell’occasione per un contatto proprio del capitano viola con Cionek, ma l’arbitro Doveri valuta bene: il contatto è regolarissimo e così la Fiorentina passa in vantaggio. Tre minuti di recupero, ma praticamente non succede più nulla.

Buona la direzione del gruppo arbitrale, Doveri preciso e puntuale in tutte le circostanze nonostante abbia sostituito il collega La Penna, influenzato, proprio nelle ore precedenti al match.