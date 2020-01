Pezzella e un altro errore da principiante. Quando Iachini ha riesumato Eysseric e Maxi Olivera si è capito che la Fiorentina non aveva più banane

Quando Iachini ha aperto la cassapanca della nonna e, tolte polvere e naftalina, ha riesumato Eysseric e Maxi Olivera si è capito che la Fiorentina non aveva più banane. Non che i due abbiano demeritato, ma è chiaro che non potevano fornire linfa per lo sforzo finale. Come invece ha fatto il Genoa che alla fine può perfino recriminare per la mancata vittoria. San Dragowski ha parato tutto, compreso un rigore e una girata al volo del compagno di squadra Milenkovic.

Dragowski – 9 – Tre interventi prodigiosi, il più difficile sulla pazza deviazione di Milenkovic, oltre al rigore parato.

Pezzella – 4 – Ancora un errore da principiante: in ritardo sull’avversario gli frana addosso causando il rigore. Si perde gli avversari in continuazione.

