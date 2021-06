Pezzella: “E’ un enorme privilegio per me essere qui. Abbiamo grandi responsabilità”

Il difensore della Fiorentina, Germán Pezzella, sarà titolare anche nella prossima partita che l’Argentina giocherà contro la Bolivia nella Copa America.

“Il gruppo è cresciuto – ha detto Pezzella sulla Nazionale – si è visto nelle ultime partite che abbiamo avuto una squadra più forte. Ci è mancata più intensità nei secondi tempi. La prestazione non ha risentito della rotazione di uomini che abbiamo fatto. Siamo tutti sempre preparati”.

Poi ha aggiunto: “C’è un grande gruppo. Chiunque qui lavora al massimo per dare il suo granello di sabbia quando viene chiamato in causa. Noi 28 lottiamo per un posto e chi gioca sa già che c’è un altro che può dare una mano. Personalmente sono felice perché essere qui per me è un enorme privilegio”.

Pezzella ha anche parlato della differenza con la competizione continentale che si gioca in Europa: “Nell’Europeo vedi partite più aperte. In Copa América vedi maggiore intensità con maggiore combattività. Sono due manifestazioni diverse”.

E infine: “L’Argentina ha sempre un ruolo importante in ogni competizione che gioca. Non mi interessa parlare di favoriti perché ci concentriamo sulla nostra crescita come squadra. Ogni partita è un test in più”.