Pezzella e un futuro ancora da decidere. Il Valencia continua a cercarlo ma ha altre priorità

Il Valencia ha annunciato da poco José Bordalas come nuovo tecnico, e come riferito da AS ha bisogno di un difensore centrale. il profilo di German Pezzella piace al club spagnolo, e i contatti con i viola sarebbero stati avviati. Resta di fatto che la società iberica, prima di effettuare delle operazioni in entrata, deve assolutamente vendere, visto il passivo che sia aggira sui 30 milioni. Resta di fatto che la Fiorentina deve valutare ancora il da farsi con il neotecnico viola Rino Gattuso.

Le richieste per il giocatore non mancano, e per i viola è importante sapere quali mosse intraprendere per tempo e per cercare un degno eventuale sostituto. Intanto la pista che porta al Valencia si è raffreddata. La sensazione è che però non possa arrivare una decisione su questo fronte prima del ritorno del difensore dagli impegni con la Nazionale Argentina.