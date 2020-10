Pezzella e un futuro da decifrare: la sua volontà sembra essere chiara, ma la palla ora è nelle mani della Fiorentina

Le dichiarazioni di Pradè in conferenza su German Pezzella hanno lasciato più che un dubbio nei tifosi viola sul futuro del difensore argentino. Il direttore sportivo aveva fatto sapere che nelle ultime ore di mercato era stata recapitata alla società un’offerta dal Milan per il prestito del difensore. Un’affermazione fraintesa, quasi fosse stato lo stesso calciatore a recapitare a Pradè l’offerta. In serata lo stesso capitano della Fiorentina è tornato a parlare tramite i suoi social, facendo chiarezza su quello che è successo. “Si sono dette tante cose false su di me. Ho subito un infortunio che mi ha impedito di giocare con la Fiorentina e con la mia nazionale. Non ho mai chiesto di essere ceduto”.

Prima lo stesso Rocco Commisso alla pochi giorni dalla partita contro la Sampdoria aveva ammesso: “German non sta bene”, poi anche la mancata convocazione con l’Albiceleste. Insomma, l’assenza del capitano viola non era legata al mercato, ma al fastidioso dolore alla caviglia che Pezzella si porta dietro dall’amichevole contro la Reggiana.

Chiuso il mercato è giunto il momento di parlare di rinnovi. Da parte del calciatore c’è la piena volontà di continuare l’avventura con la maglia della Fiorentina, con l’argentino che starebbe aspettando solo l’offerta di rinnovo da parte della società.

Ieri un siparietto social con alcuni tifosi viola su Instagram. A chi lo accusava di voler lasciare Firenze Pezzella ha risposto: “Alla società è arrivata un’offerta da un altro club, io sono ancora qui e non ho detto niente. Che c’entro?”. La discussione social è andata avanti con la richiesta di un altro utente di rinnovare con la Fiorentina, dimostrando di tenere alla maglia. Dopo poco il like di Pezzella al commento. Un’inerzia, certamente, ma un altro segnale della volontà del calciatore di rimanere ancora in viola.

Ora però rimane da capire cosa vorrà fare la società, visto che ormai è chiaro che nessun giocatore è considerato incedibile e visto anche l’arrivo di un giovane come Martinez Quarta. La scadenza è fissata a giugno del 2022, ma una risposta sul futuro del capitano della Fiorentina la avremo presto.