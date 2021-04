Pezzella e una crisi a cui purtroppo nessuno ha ancora pensato di mettere fine. Basta un Berardi a mezzo servizio per mandare nel panico l’intera difesa della Fiorentina

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini.

Il Sassuolo, nella ripresa, ha letteralmente distrutto la retroguardia viola che ha cominciato a fare acqua da tutte le parti. Quel Dragowski che nel primo tempo aveva ben risposto a un tentativo di Traore, si arrende invece ai due rigori perfetti di Berardi e al tiro in buca d’angolo di Maxime Lopez.

Il primo penalty è causato proprio dal portiere viola, ma la colpa principale ce l’ha Pezzella che si fa passare alle spalle con estrema facilità Berardi. Come se non bastasse, il capitano della Fiorentina causa anche il secondo rigore entrando in netto ritardo su Raspadori, e in generale appare costantemente in difficoltà. Una situazione che va avanti da tempo, a cui purtroppo nessuno ha ancora pensato di rimediare. Sbagliano decisamente meno Milenkovic e Caceres, ma nel panico generale della difesa appaiono comunque disorientati e confusionari.

Chiudiamo con il giudizio sugli esterni, per i quali dobbiamo distinguere tra primo e secondo tempo. Fino al quarantacinquesimo, infatti, Biraghi spinge molto e si rende anche pericoloso con un tiro che impegna Consigli. Meno intraprendente Venuti, che però è molto bravo a limitare Boga in fase difensiva. Nella ripresa invece cambia tutto, e anche loro vengono messi in crisi dagli assalti neroverdi rimediando l’ennesima brutta figura.