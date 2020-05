Pezzella e una situazione da valutare: No alla svendita e un futuro che potrebbe essere spagnolo

Il futuro di German Pezzella è ancora da scrivere. Per l’attuale capitano della Fiorentina, qualora arrivassero offerte, la società non dirà no a trattative, ma valuterà bene la situazione. Ovviamente non c’è l’intenzione di svenderlo e si viaggia su una valutazione di una ventina di milioni di euro.

In Spagna continuano ad accostarlo sempre di più al Valencia e potrebbe essere proprio questa una strada che si potrebbe evolvere. Tra l’altro l’argentino ha già giocato in passato nella Liga, visto che la Fiorentina lo aveva prelevato dal Betis Siviglia.