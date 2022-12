Pezzella entra e l’Olanda rimonta, ma ai rigori l’Argentina la spunta e conquista la semifinale

Si è appena conclusa la partita tra Olanda e Argentina, valida per i quarti di finale del Mondiale 2022 in Qatar. La gara è stata sbloccata nel primo tempo da Molina su assist illuminante di Messi, il quale poi ha raddoppiato su rigore nella ripresa. Sembrava fatta per l’Albiceleste, e invece l’Olanda si è rimessa in partita con il colpo di testa di Weghorst. Poi, all’undicesimo minuto di recupero, l’ex Fiorentina Pezzella ha commesso un fallo ingenuo nei pressi dell’area e gli orange hanno pareggiato per mezzo di un’incredibile schema su punizione che ha mandato in gol lo stesso Weghorst.

I tempi supplementari non sono bastati a dare un verdetto, anche se l’Argentina è andata molto vicina al gol in particolare con Enzo Fernandez che all’ultimo istante ha colpito un palo. Necessari dunque i calci di rigore, dove il grande protagonista è stato il portiere sudamericano Emiliano Martinez che ha parato i primi due. L’Argentina invece ne ha sbagliato solo uno, con quello di Lautaro Martinez decisivo per il passaggio alla semifinale contro la Croazia.