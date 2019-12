Pezzella: “Facciamo un lavoro da privilegiati e il nostro dovere è dimostrare ogni volta che meritiamo di giocare nella Fiorentina”

German Pezzella non usa giri di parole per condannare il comportamento della Fiorentina a Cagliari, ma quando viene interpellato sugli obiettivi di questa squadra resta un po’ più vago: “I nostri obiettivi devono essere a cortissimo raggio – spiega a La Nazione – partita per partita, in modo da crescere insieme e ritrovare stabilmente l’equilibrio che avevamo perso. So che questo gruppo ha le potenzialità per fare una buona stagione, ma ripeto lo stesso concetto: facciamo un lavoro da privilegiati e il nostro dovere è dimostrare ogni volta che meritiamo di giocare nella Fiorentina”.