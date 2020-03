Pezzella: “Fiorentina in ricostruzione. River Plate? Un giorno ci vorrei tornare”

German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, è intervenuto a Cadena 3 Argentina: “Coronavirus? In Italia è un momento difficile, ma la cosa principale è la salute. Il governo e la Lega stanno facendo il possibile per giocare. In Toscana non siamo nella zona di allerta, stiamo bene. A Udine non abbiamo potuto giocare perché la partita sarebbe stata a porte chiuse. La gara è stata rimandata all’ultimo momento: si è generando un po’ di panico e si stanno adottando precauzioni. Serie A? La Juventus ha dominato per molti anni. In questa stagione ha cambiato allenatore e giocare, lo stesso per l’Inter che sta pareggiando il livello. Poi c’è la Lazio. Fiorentina? C’è un periodo di ricostruzione, dovuto al cambio di proprietario della fine della passata stagione. Stiamo cambiando con un gruppo molto giovane. River Plate? E’ casa mia, spero di poterci tornare un giorno”.