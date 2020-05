Pezzella: “Firenze è nel mio cuore, ho trovato la mia dimensione ideale. Il Presidente mi chiamava spesso per sapere come stessi…”

A La Nazione, il difensore e capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato anche del suo futuro che vede ancora a tinte rigorosamente viola: “Nel calcio non si può mai affermare nulla con certezza. Ma non ho mai nascosto che Firenze e la Fiorentina sono nel mio cuore. Qui sto davvero bene, ho trovato la mia dimensione ideale. Il presidente Commisso è una persona fantastica. Durante tutto questo periodo mi è stato davvero vicino, mi chiamava spesso per sapere come stessi e mi ha fatto piacere. Anche con il dg Barone ed il ds Pradè così come con il resto della società il rapporto è stupendo. Con me si sono comportati in modo egregio”.