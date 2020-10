Pezzella fuori per crampi? Non è andata così. La ricostruzione

Al ritorno in campo dopo le tre partite saltate per il problema alla caviglia, German Pezzella è andato subito in gol. Il suo colpo di testa sembrava aver messo in discesa la partita, una sensazione che è cresciuta dopo il raddoppio firmato Biraghi. Ma non è andata a finire bene: lo Spezia ha schiacciato la Fiorentina nella sua metà campo ed è riuscito a pareggiare il match.

Il gol di Farias è arrivato al 75′: tre minuti prima il capitano della Viola era uscito dal campo, sostituito da Igor che in occasione della rete dei liguri non ha spazzato bene il pallone. Inizialmente pareva che Pezzella fosse stato costretto a chiedere il cambio per i crampi. E invece, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, l’argentino ha dovuto chiedere il cambio a causa del riacutizzarsi del problema alla caviglia. Un’ulteriore gatta da pelare per Iachini, che si augura di recuperarlo per la partita di domenica contro l’Udinese.