Pezzella: “Il gol al Brescia una liberazione, peccato non sia servito per la vittoria. Stiamo spingendo sul gas per ritrovare il giusto equilibrio fisico”

Il difensore e capitano della Fiorentina German Pezzella ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio: “Ho vissuto diversi momenti difficili nella mia vita. Ho sempre lottato per andare oltre ed è stato così anche stavolta. Gol al Brescia? Quel gol è stato quasi un segno del destino, per altro alla prima gara dopo lo stop per il Covid. L’ho vissuto come una liberazione, peccato solo che non sia servito per prenderci i tre punti. La gioia ha preso il sopravvento su tutto, anche se in quello stadio vuoto è stata una gioia a metà. Un istante dopo, però, ho pensato agli altri: a chi in queste settimane terribili ha perso la vita e, soprattutto, a quelli che hanno messo la propria a servizio degli altri affinché questa emergenza potesse essere arginata. I ritmi non sono ancora altissimi, siamo lontani da quelli con cui ci eravamo lasciati. Stiamo spingendo sul gas per ritrovare il giusto equilibrio fisico”.

