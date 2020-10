Pezzella il mentore di Quarta. Ed è subito sfottò social: “Che bel viso col jet leg”

E’ arrivato a Firenze nel primissimo pomeriggio, dopo aver sostenuto nuove visite a Roma, e in serata si è già allenato con i nuovi compagni. Lucas Martinez Quarta, il difensore argentino di 24 anni preso dal River Plate in questa finestra trasferimenti per una cifra intorno ai 13 milioni di euro bonus inclusi (la più alta di tutto il mercato argentino in questo mercato, con pagamento suddiviso in quattro tranche), ha già il viola addosso. “Un saluto a tutti i tifosi viola, sono arrivato e sono felice di essere qui” ha detto con alle spalle il giglio simbolo del nuovo club. Dopo i 180 minuti giocati con la Seleccion (2 successi su 2) – titolare sia con l’Ecuador che con la Bolivia, dove l’Argentina non vinceva da 15 anni, con l’altura capace spesso di giocare brutti scherzi ai singoli -, adesso il centrale è pronto a mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore. German Pezzella, ex «millonarios» pure lui, ci ha subito scherzato a mezzo social: “Che bel viso col jet leg” gli ha mandato a dire attraverso i social, innescando un «siparietto» divertente. Come sottolinea La Nazione, sarà proprio il capitano a trasformarsi nel suo mentore, di certo si trasformerà in uno dei suoi punti di riferimento.

