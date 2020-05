Pezzella: “Il mio futuro? Ancora non ne parlo. Dal 18 ricominceremo ad allenarci insieme, ma…”

In una diretta Instagram insieme al giornalista argentino Daniel Arcucci ha parlato il difensore e capitano viola German Pezzella. Queste le sue parole: “Anche la seconda volta che siamo saliti a Udine la sensazione era quella che non si sarebbe giocato. Anche all’interno della società viola ci sono state persone che sono state all’ospedale perché avevano bisogno di cure. Ora i dati del contagio per fortuna stanno tornando a essere bassi. Dal 18 ricominceremo gli allenamenti di squadra ma dovremo occupare un albergo, perché non possiamo tornare a casa. Vogliamo tutti ripartire ma è giusto farlo in sicurezza, quando il rischio sarà azzerato. Il futuro? Per ora niente titoli per i giornali”.