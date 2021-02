Pezzella il sempre presente. Ma per il rinnovo del capitano e Milenkovic c’è tempo…

Il Corriere dello Sport si concentra su German Pezzella. Anche domani, come nell’ultima uscita, vorrà dimostrare di aver ritrovato solidità di prestazione per dare fiducia a tutto il reparto. La fase più altalenante della stagione sembra ormai alle spalle anche se qualche incertezza talvolta torna a far capolino. Ma insieme a Milenkovic è certamente un intoccabile del reparto difensivo e Cesare Prandelli, fin dal suo arrivo sulla panchina viola, lo ha incoronato a fine novembre con delle dichiarazioni di grande stima: «Se avessimo cinque o sei Pezzella in rosa, lotteremmo per la Champions League». Più di così. E non è certo un caso che il difensore sia stato impiegato in tutte le partite di campionato e quasi sempre per gli interi novanta minuti da quando c’é Cesare. Per la società nel frattempo c’è da lavorare sul fronte del rinnovo dell’argentino che è alla Fiorentina dall’agosto del 2017, ma nel giugno del 2022 andrà in scadenza. Stessa situazione di Milenkovic per il quale si fanno sempre più rumorose le sirene che arrivano dalla Premier, e dal Manchester United in particolare.