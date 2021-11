Pezzella: “Insieme a Pioli abbiamo affrontato il momento più duro della storia viola. Alla Fiorentina ho lasciato un pezzo di cuore”

Alla Gazzetta dello Sport ha parlato l’ex capitano della Fiorentina e attuale giocatore del Betis Siviglia German Pezzella. Queste le sue parole sul suo passato a Firenze: “Pioli instaura rapporto umani importanti con tutte le persone che fanno parte della squadra, dai giocatori ai membri dello staff. La sincerità porta a un legame forte che trasmette tanta responsabilità. Il primo giorno mi prese e mi portò in sala video per farmi vedere cosa avrebbe voluto fare con la difesa. Mi dette un foglio con le parole tradotte in spagnolo, un piccolo gesto che mi fu di grande aiuto. Lo sento ancora spesso”.

E ancora: “Con il mister abbiamo vissuto il momento più duro della storia della Fiorentina. Portò avanti un gruppo di ragazzi troppo giovani per vivere un momento simile. In quel momento ci ha insegnato tanto, il legame che si è creato tra noi durerà per sempre. Con Pioli tutti abbiamo tirato fuori il massimo in giorni nei quali non sapevamo che dire o fare. Abbiamo provato a portare avanti il ricordo di Davide. Auguro il meglio sia a lui che alla Fiorentina, dove ho lasciato un pezzo di cuore”.