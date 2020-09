Pezzella: “La fascia che indosso, un onore e motivo di orgoglio. Mi sento di promettere tutto il nostro impegno per la maglia viola”

In una lunga intervista al Corriere Fiorentino, il capitano della Fiorentina German Pezzella ha toccato vari temi: “La fascia che indosso è prima di tutto un onore ed un motivo di orgoglio. Poi il peso si sente perché non rappresenta solo la fascia di un calciatore ma anche di un grande uomo. Il lockdown? È stato durissimo, stavo combattendo contro una malattia di cui nessuno sapeva praticamente nulla ed ero solo a casa. Ringrazio tutti coloro che, seppur virtualmente, mi sono stati vicini: mia moglie, la mia famiglia, il presidente e tutta la dirigenza. Un messaggio ai tifosi? Io mi sento di promettere tutto il nostro impegno e la nostra dedizione alla maglia. Potremmo vincere o perdere ma i nostri tifosi devono essere certi che daremo sempre tutto e faremo il nostro massimo per onorare i colori che indossiamo”.

