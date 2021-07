Pezzella, Milenkovic e un futuro da decifrare: La Fiorentina studia il sostituto

La lunga analisi sul calciomercato della Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio si conclude con uno sguardo sui difensori centrali presenti in rosa. In tal senso, sarà fondamentale capire quale sarà il futuro di Nikola Milenkovic e di German Pezzella: questo sarà un aspetto che non potrà che influenzare il mercato di Pradè e Burdisso.

La dirigenza viola potrebbe parlare nuovamente con il serbo la prossima settimana: l’obiettivo è capire qual è la sua volontà, per evitare di ritrovarsi a cederlo negli ultimi giorni di mercato. Se dovesse partire, per la Fiorentina potrebbe riemergere la candidatura di Javi Sanchez. Centrale del Valladolid, è cresciuto nel Real Madrid che si è riservato il 50% sulla futura rivendita. Sulle sue tracce c’è anche il Valencia.