Pezzella: “Non accetto che si metta in dubbio la mia professionalità”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, è ritornato a parlare della pesante sconfitta subita dalla squadra a Napoli e delle mancate scuse da parte dei giocatori dopo la batosta: “Io preferisco parlare poco sui social è sempre con i fatti. C’è chi crede che basti postare messaggi, invece io il gruppo ci siamo parlati e concentrati subito sulla gara con il Crotone, decisi a reagire e fare bene: per me è stato il miglior modo per chiedere scusa”.

Però qualche mese fa Pezzella i social li ha usati per replicare ad alcune critiche: “L’ho fatto perché erano ingiuste e non potevo accettarle, così ho voluto chiarire con parole sincere e semplici. Purtroppo in quel periodo non potevo giocare per un infortunio, non per altri motivi legati al mercato o ad un mio disimpegno. Le critiche per una brutta prestazione si accettano, quelle che mettono in discussione il tuo impegno la tua professionalità no”.