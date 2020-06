Pezzella: “Non si può fischiare un rigore come quello dato alla Lazio e non andare nemmeno a rivedere un fallo netto subito da Ribery”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, a fine gara contro la Lazio spiega: “Sicuro che c’è tanto rammarico. Secondo me abbiamo fatto una partita molto buona fino al gol del pareggio. Non abbiamo solo avuto quella cattiveria che serve per fare male, ma praticamente non abbiamo sofferto. Non hanno tirato in porta nonostante tutta la potenzialità offensiva che hanno. Ce ne andiamo da qua senza punti e con una sensazione brutta addosso. Non si può fischiare un rigore del genere da una parte e dall’altra non andare nemmeno a rivedere un fallo ancora più chiaro (si riferisce al fallo subito da Ribery ndr). La tecnologia deve servire per chiarire questi episodi e invece ce ne andiamo con ancora più dubbi. Ribery ha fatto un gol pazzesco, ci è mancato molto. Dopo questa sosta ha lavorato tanto per essere in forma e lo sta facendo alla grande. E’ un calciatore che ci fa fare un salto di qualità ed è una linea guida per i giocatori che abbiamo davanti”.

