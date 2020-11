Pezzella: “Ora serve parlare poco e lavorare tanto. A Udine in Coppa Italia per ritrovare il sorriso”

Arrivano le parole del capitano della Fiorentina German Pezzella ai canali ufficiali della società viola. Queste le sue parole dopo la sconfitta odierna contro il Benevento: “C’è rammarico perché oggi dovevamo vincere. Ora c’è bisogno di parlare meno e lavorare. Mercoledì c’è una partita importante in una competizione importante. Sarà fondamentale per ritrovare il sorriso. Al primo tiro che abbiamo subito abbiamo preso gol, non può essere così. Dopo non siamo riusciti a trovare l’episodio giusto. In questi pochi giorni dovremo capire cosa vuole il mister per uscire da questa situazione”.

