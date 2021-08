Pezzella piace al Torino ma la trattativa non va avanti. Intanto Lyanco vuol essere ceduto, e allora…

Con Milenkovic già al metal detector e Pezzella di fronte al tabellone delle partenze, la Fiorentina è alle prese con due cessioni che senz’altro lasceranno un vuoto tutto da colmare nella retroguardia viola.

Sul difensore argentino c’è l’interesse di diversi club della nostra Serie A, tra cui anche il Torino. I granata però sono alle prese con un altra questione, cioè quella legata al futuro di Lyanco. Il difensore del Torino è da tempo nel mirino del Betis Siviglia che però non ha ancora concretizzato. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il calciatore ha manifestato la sua volontà di essere ceduto. Se dall’Andalusia non arrivassero segnali incoraggianti magari potrebbe intavolarsi una trattativa per uno scambio di pedine tra i due club. Semplice idea partorita dalla nostra mente, ma niente di impossibile, visto che lo scorso gennaio il club gigliato aveva già seguito il giocatore brasiliano classe ’97.